Makmurnya Perekonomian Kerajaan Majapahit Disokong Kekayaan Emas hingga Industri Kapal

KERAJAAN Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara kala itu. Konon tak hanya karena kekuatan militernya dan pertahanannya yang diperhitungkan, tapi kerajaan ini memiliki tingkat ekonomi yang luar biasa. Sokongan pemerintahan yang stabil dan pemimpin yang bijak membuat hal itu tak mustahil dilakukan.

Namun terpenting Majapahit memiliki perputaran ekonomi yang luar biasa dari beberapa sektor andalannya. Sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian, hingga industri sudah dimiliki dan dikelola sedemikian rupa sejak zaman pemerintahan Kerajaan Majapahit.

Pemerintahan kala itu mengelompokkan masyarakat yang bekerja ke dalam beberapa spesifikasi matapencaharian mulai dari petani, pedagang, kelompok masyarakat industri. Informasi mengenai kelompok masyarakat industri di Majapahit ditemukan dalam prasasti - prasasti dari masa Kerajaan Majapahit sendiri dan prasasti - prasasti sebelumnya, baik yang berasal dari periode Jawa Tengah maupun periode Jawa Timur.

Sebagaimana dikutip dari buku "700 Tahun Majapahit : Suatu Bunga Rampai", ada 19 prasasti yang menggambarkannya, seperti Prasasti Ayan Teas 890 M, Prasasti Taji 891 M, Prasasti Watu Kura 892 M, Prasasti Kembang Arum 892 M, Prasasti Wukajana 908 M, Prasasti Barsahan 908 M, hingga Prasasti Kambang Putih, menjelaskan bagaimana informasi mengenai kelompok masyarakat industri.

Pengelolaan industri terbagi menjadi beberapa jenis mulai dari industri rumah tangga yang meliputi bahan kebutuhan sehari-hari misalnya garam, gula, tebu, minyak, minuman arang (untuk bahan bakar), dan bahan makan lainnya.

Industri kerajinan juga menjadi penyokong dan matapencaharian masyarakat Majapahit kala itu. Kelompok pengerajin antara manghapu yang menghasilkan kapur, magawai payun wlu menghasilkan payung bulat, makajang menghasilkan kajang, magawai kisi menghasilkan keranjang dari daun palem atau juga dapat berarti pembuat alat tenun.

Kemudian ada manganamanam menghasilkan barang anyam - anyaman, mandyun menghasilkan periuk dari tembaga, manlakha menghasilkan lak atau perekat, makala manuk menghasilkan jerat atau burung, mamesandun manuk menghasilkan alat penangkap burung,