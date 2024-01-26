Ganjar Pranowo Optimistis 21 Program Unggulan Bisa Direalisasi

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo optimistis 21 program unggulan dapat direalisasikan jika korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya.

Ganjar menekankan, jika pajak tidak dikorupsi, tidak akan ada lagi pungli. Pengusaha juga dimudahkan dalam berusaha, 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud bisa Sat Set, Tas Tes direalisasikan.

Ganjar mengingatkan bahwa 20% dari dana APBN, ABPD Provinsi, dan Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pendidikan. Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) saat ini sudah menggratiskan biaya pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA.

“Sebanyak 20% dari dana APBN, APBD, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk pendidikan. Konsolidasikan itu. Jangan salah loh, sekolah itu sudah gratis untuk SD dan SMP. Saya jadi Gubernur, SMA, SMK, gratis, asal kita nggak korup semuanya apa jelas pajaknya nggak dikorup, optimal, biar tax ratio nya bisa meningkat, pajaknya mulai masuk tidak menekan pengusaha semua dimudahkan,” ujar Ganjar.

Itu sebabnya Ganjar menggandeng Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang berpengalaman dalam hal penegakan hukum untuk membereskan berbagai persoalan hukum yang menghambat pembangunan.

“Pak Mahfud itu, kata Gus Dur adalah Peluru Tak Terkendali. Artinya, kalau secara prosedur tidak bisa berjalan, maka pada saat itu dicari jalan samping untuk bisa mencapai tujuan, atau melanggar hukum, tapi hukumnya tetap tegak, itu unik Pak Mahfud,” pungkas Ganjar.