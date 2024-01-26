Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 Jenderal Bintang 2 Masuk Daftar Mutasi TNI Terbaru 2024, Siapa Saja?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:04 WIB
13 Jenderal Bintang 2 Masuk Daftar Mutasi TNI Terbaru 2024, Siapa Saja?
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan kebijakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan terhadap 114 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari tiga matra baik darat, laut dan udara.

Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Bintang 2 masuk daftar mutasi TNI terbaru pada pertengahan Januari 2024. Beberapa di antaranya diketahui bakal segera memasuki masa pensiun.

 BACA JUGA:

Adapun kebijakan mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/73/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 114 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 58 Pati TNI AD, 33 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, dikutip Jumat (26/1/2024)/

BACA JUGA:

Panglima TNI Mutasi 114 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya 

Berikut daftar Pati Bintang 2 yang Masuk Daftar Mutasi TNI Pertengahan Januari 2024

1. Mayjen TNI Amad Sugiyono

- Jabatan lama : Warek Bid. Keuangan dan Umum Unhan

- Jabatan baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

2. Mayjen TNI I Ketut Duara

- Jabatan lama: Danseskoad

- Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

3. Mayjen TNI Agus Prangarso

- Jabatan lama: Aspers KSAD

- Jabatan baru: Danseskoad

4. Mayjen TNI Lukman Ma’ruf

- Jabatan lama: Waka RSPAD Gatot Soebroto

- Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

5. Mayjen TNI Dwi Darmadi

- Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

- Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

6. Laksda TNI Denih Hendrata

- Jabatan lama: Pangkoarmada II

-Jabatan baru: Pangkoarmada RI

7. Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo

- Jabatan lama: Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Sahli Panglima TNI

- Jabatan baru: Pangkoarmada II

8. Mayjen TNI (Mar) Markos

- Jabatan lama: Aspotmar KSAL

- Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

Halaman:
1 2
      
