Ganjar Prioritaskan Pembangunan Ekosistem di IKN

JAKARTA – Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengatakan jika proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus dilakukan secara hati-hati dengan memprioritaskan pembangunan ekosistem, jika dia menang dalam Pilpres 2024.

Menurut Ganjar, pembangunan IKN tidak bisa dikebut agar selesai dalam waktu singkat, 5 hingga 10 tahun. Karena, berkaca dari pengalaman negara lain yang memindahkan Ibu Kota, dibutuhkan waktu cukup lama agar Ibu Kota yang baru dibangun, sesuai visi besar serta menjadi kota masa depan yang inklusif, modern, dan hijau.

“Sambil kita menyiapkan segala sesuatu yang saya katakan sebuah ekosistem. Jadi melanjutkan, tapi tidak serta-merta kemudian mengikuti tingkat waktu yang terlalu pendek,” ujar Ganjar dalam dalam wawancara ekslusif dengan Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dasar dan pembangunan IKN sudah dimulai, dan akan dilanjutkan dengan lebih arif dan tidak tergesa-gesa.

Dia juga tidak mempersoalkan rencana pemerintah untuk menggelar upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2024 di IKN.

“Saya dengar nanti mau dipakai Upacara 17 Agustus. Dipakai dulu tidak apa-apa, untuk menunjukkan komitmen politik, firm,” tukasnya.