15 Jenderal Bertugas di RSPAD Gatot Soebroto, Lengkap dari Bintang 1 hingga Bintang 3

JAKARTA - Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto merupakan rumah sakit rujukan tertinggi bagi rumah sakit TNI di Indonesia. Mengutip situs resminya, rumah sakit yang megah dan besar ini dibangun Pemerintah Belanda pada Oktober 1936 dengan nama Groot Militair Hospitaal Weltevreden.

Kepala RSPAD kini dijabat oleh jenderal bintang 3 TNI AD. Terdapat pula sejumlah jenderal bintang 1 dan 2 yang bertugas di rumah sakit di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta Pusat ini.

Berikut deretan jenderal bintang 1 hingga 3 TNI yang bertugas di RSPAD Gatot Soebroto:

1. Letnan Jenderal (Letjen) TNI Dr. dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S.

Jenderal Bintang 3 TNI AD ini menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Pria kelahiran 10 Maret 1967, Polaman, Pampang, Paliyan, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini juga menjabat Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

2. Brigjen TNI Dr. dr. Moh. Arif Hariyanto, S.Pb., FICS.

Brigjen Arif merupakan satu dari 114 perwira tinggi (pati) yang masuk daftar mutasi TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/73/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam mutasi TNI tersebut, dia dimutasi dari Wakapuskesad menjadi Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Dia menggantikan Mayjen TNI Dr. dr. Lukman Ma'ruf Sp.BS(K)., M.Kes., M.H., yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

3. Mayjen TNI dr. Purwo Setyanto, Sp.B., M.A.R.S.

Pria kelahiran 8 Desember 1966, Balikpapan, Kalimantan Timur ini menjabat Kakommed RSPAD Gatot Soebroto. Lulusan Sepa PK TNI 1989 ini mahir dalam bidang kesehatan (CKM).

4. Mayjen TNI dr. Subandono Bambang Indrasto

Dia menjabat Ketua Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) RSPAD Gatot Soebroto sejak Oktober 2023. Sebelumnya, dia menjabat Kepala SPI RSPAD Gatot Soebroto (2020-2023). Dia juga pernah dipercaya sebagai Kasatwas Internal SPI RSPAD Gatot Soebroto.

5. Brigjen TNI dr. Rusmanto Joko Sambodo, Sp.M., M.M.

Jenderal Bintang 1 TNI AD ini menjabat Kepala SPI RSPAD Gatot Soebroto. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kabidbangprofnakes Lain Sdirprofnakes RSPAD Gatot Soebroto.