HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Saya Tetap Jadi Pendekar Hukum!

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |05:58 WIB
Mahfud MD: Saya Tetap Jadi Pendekar Hukum!
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan jika dirinya menang dalam Pilpres 2024, maka sosok 'pendekar hukum' akan tetap melekat pada dalam dirinya.

Hal tersebut ditegaskan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari anak muda kreatif bernama Mega asal Lampung, yang hadir di acara diskusi bareng generasi muda bertajuk “Tabrak Prof”, Kamis (25/1/2024) malam ini.

“Saya akan tetap menjadi pendekar hukum, karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres itu tugasnya penegakan hukum,” ujar Mahfud.

Dia mengungkapkan reputasinya selama sekitar 44 tahun berjuang berjuang di bidang hukum, sejak mahasiswa kemudian selama masa reformasi dan hingga saat ini.

“Gerakan saya di bidang hukum, saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang hukum hanya karena menjadi wapres 5 tahun,” tegas Mahfud.

Dalam diskusi tersebut, Mega bertanya kepada Mahfud apakah ketika dia nanti menjadi Wapres akan tetap menjadi pendekar hukum?

“Prof kan punya julukan Pendekar Hukum. Apakah ketika nanti menjadi Wapres akan tetap menjadi pendekar hukum? Berani tidak memenjarakan, memiskinkan dan menghukum orang-orang yang korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan?“ tanya Mega, sembari memberikan kue hasil produksinya dengan merek Breadtat kepada Mahfud.

Halaman:
1 2
      
