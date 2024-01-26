Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Mengapa Makam Wali Songo Kebanyakan Dijumpai di Pantai Utara Jawa

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:12 WIB
Alasan Mengapa Makam Wali Songo Kebanyakan Dijumpai di Pantai Utara Jawa
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Alasan mengapa makam Wali Songo kebanyakan dijumpai di Pantai Utara Jawa dibandingkan wilayah lainnya. Apalagi sosok Wali Songo merupakan tokoh yang dihormati berkat penyebaran agama Islam di Indonesia.

Lantas apa alasan mengapa makam Wali Songo kebanyakan dijumpai di Pantai Utara? Salah satu alasan para Wali yang memang kebanyakan dari cucu Rasulullah SAW ini tinggal di bagian utara Tanah jawa.

Keberadaan para Wali di bagian utara Tanah Jawa, bukanlah sebagaimana dikatakan banyak sejarah, yaitu urusan berdagang.

Sebagai informasi keberadaan para wali di Pulau Jawa rupanya tak terlepas dari keadaan Pulau Jawa yang pada saat itu dipadati oleh penduduk dan dipercaya sebagai pusat perdagangan di Nusantara.

Pulau Jawa juga menjadi tempat berlabuh para saudagar-saudagar asing yang berasal dari berbagai bangsa seperti Makkah, Persia, dan India karena tanahnya yang dianggap subur.

Halaman:
1 2
      
