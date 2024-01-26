Siti Atikoh Hadiri Acara Milenial dan Gen Z Probolinggo

PROBOLINGGO - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Siti Atikoh Supriyanti menghadiri gelar talkshow bertema Peran Perempuan Dalam Pendidikan Anak dan Masa Depan Bangsa di Akas Garage, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis 25 Januari 2024.

Ribuan orang yang terdiri dari milenial, generasi Z, ibu-ibu, dan kaum difabel menjadi peserta acara tersebut. Kehadiran Atikoh di lokasi pun disambut meriah para peserta acara. Beberapa dari mereka menyambut ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu sembari berteriak ibu negara.

Selain itu, beberapa peserta acara turut meneriakkan Ganjar Presiden ketika menyambut Atikoh di lokasi.

Beberapa peserta lain saling berebut agar bisa bersalaman dengan Atikoh, bahkan ada ibu yang mendekat untuk memeluk mantan wartawan itu.

Atikoh tampak melayani keinginan peserta dengan senyum. Dia bahkan mau memenuhi kemauan hadirin untuk cipika-cipiki.

Dia kemudian terus berjalan, lalu menuju panggung acara untuk kemudian berpidato di lokasi.

Pengarah acara langsung menyerahkan mikrofon. Atikoh mengambil, lalu mengawali ucapan dengan mengungkap nama tokoh yang mendampinginya di acara.

Belum selesai Atikoh mengungkap nama tokoh yang mendampinginya, seseorang peserta berteriak yang membuat wanita kelahiran Jawa Tengah itu tersenyum.

"Ganjar-Mahfud menang, menang, menang," kata seorang peserta acara.