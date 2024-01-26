Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Sebut Presiden Bisa Ajukan Cuti ke Diri Sendiri jika Ingin Kampanye

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:48 WIB
KPU Sebut Presiden Bisa Ajukan Cuti ke Diri Sendiri jika Ingin Kampanye
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut, Presiden bisa mengajukan cuti ke dirinya sendiri jika ingin berkampanye. Hasyim merespon hal ini usai ramai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan Kepala Negara boleh kampanye dan memihak di Pemilihan Umum (Pemilu).

“Dia kan mengajukan cuti. Iya (mengajukan ke dirinya sendiri), kan Presiden cuma satu. Kalau beliau kampanye. Kemarin kan gak kampanye,” kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (26/1/2024).

Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan, proses pengajuan cuti menteri yang ikut berkampanye dalam kontestasi lima tahunan itu. Dia menegaskan setiap menteri yang berkampanye harus mengajukan izin cuti kepada Presiden.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada Presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin,” katanya.

Bahkan, kata Hasyim, KPU selalu mendapat tembusan surat izin dari Presiden bagi menteri-menteri yang berkampanye. “Dan setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan Presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181881//viral-wZL8_large.jpg
Kompolnas Turun Tangan Awasi Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181789//joko_widodo-KlXz_large.jpg
Usulan Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur, Ini Tanggapan Jokowi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181759//presiden_prabowo_subianto-dZhU_large.jpg
Prabowo: Jokowi Tak Pernah Titip Apa Pun kepada Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181751//prabowo_subianto-4O0B_large.jpg
Prabowo Puji Jokowi saat Resmikan Pabrik Petrokimia Rp65 Triliun di Banten: Ini Prestasi Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181744//presiden_prabowo_subianto-4qA0_large.jpg
Prabowo Bantah Dikendalikan Jokowi: Nggak Ada Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181553//abdul_gafur_sangadji_kuasa_hukum_bonatua-xZ7l_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi: Pemohon Tolak Mediasi, Sidang Lanjut ke Pembuktian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement