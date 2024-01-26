Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD : Masyarakat Sudah Dengar soal Presiden Dukung Salah Satu Paslon

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |11:50 WIB
Mahfud MD : Masyarakat Sudah Dengar soal Presiden Dukung Salah Satu Paslon
Mahfud MD di acara Tabrak Prof di Lampung (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara Tabrak Prof di Lampung, Kamis (25/1/2024) malam. Dalam kesempatan itu, Mahfud memberikan jawaban tegas kala ditanya terkait independensi seorang presiden dan soal etika.

Mulanya, mahasiswa UIN Raden Intan, Yafril Mahesa mempertanyakan independensi dari seorang presiden yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilu 2024.

Mahfud yang mendapat pertanyaan tersebut, mempersilahkan masyarakat menilai sembari melihat perkembangan ke depannya.

 BACA JUGA:

"Soal presiden mendukung salah satu paslon, nah masyarakat sudah mendengar, ini pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul, nanti kita lihat perkembangannya," kata Mahfud.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement