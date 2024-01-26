Mahfud MD : Masyarakat Sudah Dengar soal Presiden Dukung Salah Satu Paslon

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara Tabrak Prof di Lampung, Kamis (25/1/2024) malam. Dalam kesempatan itu, Mahfud memberikan jawaban tegas kala ditanya terkait independensi seorang presiden dan soal etika.

Mulanya, mahasiswa UIN Raden Intan, Yafril Mahesa mempertanyakan independensi dari seorang presiden yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilu 2024.

Mahfud yang mendapat pertanyaan tersebut, mempersilahkan masyarakat menilai sembari melihat perkembangan ke depannya.

"Soal presiden mendukung salah satu paslon, nah masyarakat sudah mendengar, ini pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul, nanti kita lihat perkembangannya," kata Mahfud.