Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jimly Asshiddiqie : Indonesia Bentuknya Republik, Perilaku Politiknya seperti Kerajaan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |12:14 WIB
Jimly Asshiddiqie : Indonesia Bentuknya Republik, Perilaku Politiknya seperti Kerajaan
Jimly Asshiddiqie (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia belum menggambarkan struktur pemerintahan republik. Justru masih terlihat monarki atau seperti kerajaan.

"Sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki? Masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor dua itu, bentuknya republik, kelakuannya kerajaan," kata Jimly dalam kuliah kebangsaan yang disiarkan langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (26/1/2024).

Jimly menegaskan, dirinya bukan menyalahkan pihak tertentu, namun hal tersebut merupakan fakta yang jelas tergambar di lapangan. Bahkan, menurut Jimly, hampir seluruh partai politik di Indonesia berbentuk dinasti.

"Ya kan? Ini soal realitas, ini bukan salah benar tapi soal kenyataanya kayak begitu. Coba liat partai politik, ada gak parpol yang tidak dinasti? Semuanya," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/337/2911913/5-desa-suburkan-politik-dinasti-kadesnya-turun-temurun-gZ2roA9AIE.jpg
5 Desa Suburkan Politik Dinasti, Kadesnya Turun-temurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/337/2902162/politisi-pdip-kritik-ceramah-ketua-mk-soal-pemimpin-muda-1IURZOFi4b.jpg
Politisi PDIP Kritik Ceramah Ketua MK soal Pemimpin Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/337/2866362/ramalan-prabu-jayabaya-untuk-masa-kini-yang-baik-terlihat-yang-buruk-tampak-Jf9rHaFUFG.jpg
Ramalan Prabu Jayabaya untuk Masa Kini: Yang Baik Terlihat, yang Buruk Tampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/22/337/1495628/politik-dinasti-ibarat-pisau-bermata-dua-LgEzpf87kf.jpg
Politik Dinasti Ibarat Pisau Bermata Dua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/13/337/1181080/pdip-keluhkan-putusan-mk-yang-terlalu-mepet-oCaFaU75mD.jpg
PDIP Keluhkan Putusan MK yang Terlalu Mepet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/12/337/1180373/demokrat-hormati-putusan-mk-H9MLvf1bwT.jpg
Demokrat Hormati Putusan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement