HOME NEWS NASIONAL

Jimly Asshiddiqie : Manusia Tak Cukup Hanya Mengandalkan Hukum, tapi Juga Butuh Etika!

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |12:40 WIB
Jimly Asshiddiqie : Manusia Tak Cukup Hanya Mengandalkan Hukum, tapi Juga Butuh Etika!
Jimly Asshiddiqie (Youtube Mahkamah Konstitusi RI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyinggung soal etika berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kehidupan manusia tidak cukup jika hanya mengandalkan hukum.

"Kita belajar dari sejarah, maka kita harus kaji ulang problem-problem norma ideal dalam kehidupan umat manusia zaman sekarang, ini tidak cukup hanya mengandalkan hukum, tapi juga etika, etika berbangsa," kata Jimly dalam kuliah kebangsaan yang disiarkan langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (26/1/2024).

 BACA JUGA:

Menurutnya, semua negara di dunia harus mulai membangun infrastruktur etika untuk jabatan publik. Agar pembangunan peradaban bangsa dalam jangka panjang, dapat berlangsung.

