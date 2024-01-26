Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Idrus Marham Absen, KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |13:24 WIB
Idrus Marham Absen, KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap yang menyeret Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Kamis (25/1/2024). Namun, yang bersangkutan absen dari pemanggilan tersebut.

"Idrus Marham saksi tidak hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2024).

Atas ketidakhadirannya, Ali menyebutkan Idrus telah menginformasikan kepada pihaknya. Pemeriksaan pun akan dilaksanakan di lain hari.

"Konfirmasi pada Tim Penyidik untuk dijadwal ulang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181976//budi-L9hz_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau, Sita CCTV hingga Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181938//kpk-NJeG_large.jpg
KPK: 51 Persen Kasus Korupsi Berasal dari Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181819//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qT9R_large.jpg
Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Anak hingga Penyanyi Nayunda Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181735//gubernur_riau_abdul_wahid-OR21_large.jpg
Usai Jadi Tersangka, Rumah Dinas Gubernur Riau Digeledah KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181701//gubernur_riau-teSN_large.jpg
Manuver Gubernur Riau Perintahkan Bawahan Harus Tegak Lurus pada Satu 'Matahari'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181636//wakil_ketua_umum_dpp_pkb_cucun_syamsurijal-U53N_large.jpg
Gubernur Riau Jadi Tersangka Korupsi, PKB Belum Tentukan Sikap Soal Bantuan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement