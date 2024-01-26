Jubir TPN: Kalau Sreg dengan Ganjar Pranowo, Ya Dicoblos!

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Pangeran Siahaan atau Pange mempersilakan pemilih yang merasa cocok dengan Calon Presiden (Capres) 03, Ganjar Pranowo, namun merasa tidak menyukai PDI Perjuangan, bisa tetap mencoblos Ganjar.

"Kalau lo gak suka sama partainya, pileg ya lo pilih yang lain partainya. Tapi kalau lo suka sama capresnya ya lo pilih capresnya. Menurut gue itu dua hal yang harusnya bisa dipisahin," kata Pange dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Pasalnya menurut Pange, pemilihan presiden (pilpres) dengan pemilihan legislatif (pileg) merupakan dua hal yang berbeda.

Sehingga pemilih masih bisa memberikan suara kepada pasangan Ganjar-Mahfud meskipun tidak menjatuhkan pilihan kepada PDI Perjuangan dalam pileg.