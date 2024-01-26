Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Akan Nyoblos di Sleman Yogyakarta pada 14 Februari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |13:53 WIB
Mahfud MD Akan Nyoblos di Sleman Yogyakarta pada 14 Februari
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD akan menggunakan hak suara di TPS 106, Sleman, Yogyakarta. Lokasi tersebut juga digunakan Mahfud pada pemilu 2019.

"Saya nyoblos di Sambilegi, Yogyakarta," terang Mahfud di kutip, Jumat (26/1/2024).

Mahfud menggunakan hak suaranya di lokasi tersebut karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih sebagai warga Sambilegi, Yogyakarta. Dia rencana Juga akan nyoblos bersama sanak keluarganya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan masa pemungutan suara akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Saat ini, masih berlangsung tahapan kampanye bagi peserta pemilu, hingga 10 Februari 2024. Masa tenang kampanye akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 11-13 Februari 2024.

(Awaludin)

      
