Ketum Kartini Perindo Sosialisasi Kertas Suara Pemilu di Kampung Bahari Tanjung Priok

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo melaksanakan sosialisasi kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada ratusan warga Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara pada Jumat (26/1/2024).

Ratusan warga tampak memadati lapangan kolong tol yang ada di Jalan Kampung Bahari Gang I Ujung, RT01/ RW06, Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Saya sebagai Caleg DPR RI dan pak Michael DPRD. Nanti bapak ibu jangan lupa pada tanggal 14 Februari datang ke TPS," ujar Liliana.

Ia menyebutkan warga nantinya akan mendapatkan empat kertas suara. Liliana mengajak warga untuk memilih calon pemimpin yang amanah dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat kecil.

"Untuk Presiden pilih nomor 3 pak Ganjar dan pak Mahfud, kemudian untuk partai politik pilih nomor 16, dan untuk DPR pilih Valencia dan untuk DPRD Michael," kata Liliana.

Liliana mengajak sejumlah emak-emak untuk melakukan simulasi pencoblosan kertas suara. Ratusan warga tampak memperhatikan dengan seksama proses pencoblosan kertas suara tersebut.

Setelah mendapatkan kertas suara, sejumlah ibu rumah tangga tersebut diberikan souvernir berupa jam dinding Partai Perindo.

Dalam kesempatan tersebut Liliana juga meninjau proses pemeriksaan kesehatan gratis serta pemberian minyak goreng murah.