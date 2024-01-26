Minta Dukungan, Caleg Perindo Michael Sianipar: Kami Konsisten Perjuangkan Ekonomi Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Perindo yang juga Caleg DPRD Provinsi Dapil 3 Jakarta Michael Sianipar mengaku akan memperjuangkan ekonomi rakyat dan meminta kepercayaan rakyat untuk memilih Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut ia sampaikan kepada ratusan warga Kampung Bahari Ujung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada Jumat (26/1/2024).

"Terima kasih untuk bapak ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan dan bazar sembako murah," ujar Michael Sianipar.

Ia menjelaskan bahwa Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memiliki kepedulian terhadap ekonomi rakyat.

"Mungkin bapak ibu sering melihat gerobak Partai Perindo, nah itu contoh nyata bahwa kami ingin mendorong ekonomi masyarakat bisa maju," jelasnya.

Berbagai program untuk mengembangkan UMKM disebut Michael akan diutamakan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.

"Supaya kedepan bapak ibu yang mungkin susah kesulitan mencari kerja dapat membuka usaha. Jika bapak ibu memberikan kami kesempatan dan kepercayaan agar Partai Perindo bisa masuk ke DPR RI maupun DPRD Jakarta, kami akan dorong agar program pro UMKM menjadi prioritas," tutur Michael.

Ia berharap dukungannya untuk Partai Perindo dari rakyat kecil terus bertumbuh sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat dengan optimal.

"Supaya kedepannya banyak bantuan dari pemerintah yang lebih banyak lagi," pungkas Michael Sianipar.

Tampak ratusan warga tampak memadati lapangan kolong tol yang ada di Jalan Kampung Bahari Gang I Ujung, RT01/ RW06, Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.