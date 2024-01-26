Kisah Mistis Danau Ranu Kumbolo yang Dijaga Dewi Cantik Berkebaya Kuning

JAKARTA - Kisah mistis Danau Ranu Kumbolo yang dijaga dewi cantik berkebaya kuning, menarik untuk dibahas.

Dilansir beragam sumber, Jumat (26/1/2024), Ranu Kumbolo merupakan salah satu danau yang menarik untuk dikunjungi karena keindahannya, yang berlokasi di Gunung Semeru, Jawa Timur. Danau ini terletak di ketinggian 2.389 mdpl.

Namun di balik keindahannya, konon danau Ranu Kumbolo dijaga oleh dewi yang menjelma sebagai ikan mas. Dewi sang penjaga Ranu Kumbolo disebut-sebut bisa muncul saat bulan purnama mengenakan kebaya kuning yang anggun. Kemunculannya ditandai dengan kepulan asap.

Awal mula terciptanya legenda itu berasal dari pasangan suami istri yang hidup di kawasan tersebut. Saat itu sang istri tengah mengandung, si istri rupanya sangat menginginkan makan ikan.

Sang suami akhirnya pergi ke sungai untuk memancing, ia mendapatkan ikan mas yang cukup besar. Namun anehnya ikan mas tersebut dapat berbicara layaknya manusia, “Tuan, Aku ini ikan ajaib, maukah kau merawatku?” ujar sang ikan.

Suami itu menyetujuinya, dia menyembunyikan ikan itu di dalam gentong air. Ketika sang suami pergi ke pasar, istrinya pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat sang istri membuka gentong itu, dia menemukan ikan mas tersebut. Karena lapar ia langsung memasak ikan mas itu dan memakannya dengan lahap.

Saat kembali dari pasar, suami terkejut karena ikannya tinggal kepala dan tulangnya di atas piring. Seketika dia marah besar kepada istrinya, dan akhirnya menceritakan semua yang dialaminya bersama sang ikan, sang istri pun sangat menyesal dan berkali-kali mohon ampun.

Pada malam harinya, sang suami bertemu dengan ikan mas itu dan mengatakan anaknya akan lahir tetapi memiliki sisik di tubuhnya.