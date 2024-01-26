Jarnas Gamki Gama Minta Bawaslu Segera Periksa Jokowi Buntut Pose 2 Dari Mobil Kepresidenan

JAKARTA - Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) meminta agar Bawaslu RI segera memanggil dan memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) buntut aksi pose dua jari di dalam mobil kepresidenan yang sempat viral di media sosial.

Ketua Jarnas Gamki Gama, Rapen Sinaga mengatakan hal tersebut perlu dilakukan agar terjaganya sikap netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Supaya ini menjadi netralitasnya tetap terjaga. Harusnya Bawaslu sebagai pengawas kan tanpa dilaporkan sebetulnya memang harus bereaksi, jangan sampai berita ini dibiarkan mengembang. Kalau memang benar, kan tinggal dipanggil saja. yang terkait, Joko Widodo, harus dipanggil,” kata Rapen di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Perihal tersebut, Rapen menegaskan sudah seharusnya Bawaslu RI mengambil sikap dari aksi pose dua jari yang diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi itu.

Selain itu, ia mengimbau agar Jokowi jangan terlalu bereaksi dari penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga kontestasi tersebut bisa berjalan dengan Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil).

“Kami juga mengimbau kepada Joko Widodo supaya jangan terlalu reaktif, jangan terlalu banyak bereaksi terhadap yang berkaitan dengan Pemilu. Apalagi terkait pernyatannya yang bisa berkampanye bisa memihak,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Tim Pengarah Jarnas Gamki Gama Sandi Situngkir menilai saat ini Jokowi hanya memikirkan sang putra Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 dibandingkan rakyat Indonesia.

“Tidak memikirkan bahwa Indonesia ini ada 280 juta penduduk. Jokowi hanya memikirkan anaknya bagaimana supaya jadi cawapres,” tegasnya.