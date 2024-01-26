Bawaslu Resmi Terima Laporan Jarnas Gamki Gama Buntut Pose 2 Jari di Mobil Kepresidenan

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI resmi menerima laporan Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) yang mengadukan Presiden Jokowi buntut aksi pose dua jari di dalam mobil kepresidenan.

Adapun diterimanya laporan itu dari adanya tanda bukti penyampaian laporan dengan Nomor 049/LP/PP/RI/00.00/I/2024 serta tanda tangan dari pihak Bawaslu RI.

Sebelumnya, Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) meminta agar Bawaslu RI segera memanggil dan memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) buntut aksi pose dua jari di dalam mobil kepresidenan yang sempat viral di media sosial.

Ketua Jarnas Gamki Gama, Rapen Sinaga mengatakan hal tersebut perlu dilakukan agar terjaganya sikap netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Supaya ini menjadi netralitasnya tetap terjaga. Harusnya Bawaslu sebagai pengawas kan tanpa dilaporkan sebetulnya memang harus bereaksi, jangan sampai berita ini dibiarkan mengembang. Kalau memang benar, kan tinggal dipanggil saja. yang terkait, Joko Widodo, harus dipanggil,” kata Rapen di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Perihal tersebut, Rapen menegaskan sudah seharusnya Bawaslu RI mengambil sikap dari aksi pose dua jari yang diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi itu.

Selain itu, ia mengimbau agar Jokowi jangan terlalu bereaksi dari penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga kontestasi tersebut bisa berjalan dengan Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil).