Survei Sigma Populis Indonesia, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Tempel Ketat Prabowo-Gibran

TANGERANG SELATAN - Hasil survei Sigma Populis Indonesia (SPI) menyebut bahwa perolehan suara pasangan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud mencapai 35,3 %, menempel ketat pasangan Prabowo-Gibran yang mendapat 38,1 %. Sementara Anis-Muhaimin nerada di posisi terakhir dengan 23,2 %.

Survei itu dilakukan pada periode 14 sampai 20 Januari 2023 dengan responden sebanyak 1.200 orang yang terbagi pada 34 provinsi dengan klasifikasi gender, pendidikan, hingga pekerjaan.

"Elektabiltasnya sangat tipis sekali, tetapi saya melihatnya pertama tidak mungkin Pilpres ini terjadi dalam 1 putaran, tetap 2 putaran," kata Direktur SPI, Ramlan Ashari, usai pemaparan hasil survei di Cafe Selasar, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (26/01/24).

Menurut dia, dari hasil survei itu dia memastikan bahwa Pilpres tetap akan berlangsung dengan 2 putaran. Karena sampai hasil terakhir, belum ada pasangan yang elektabilitasnya melebohi angka 50 %.

"Karena belum ada calon presiden yang dapat 50 persen plus 1," ungkapnya.