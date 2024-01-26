Survei Sigma Populis Indonesia, Elektabilitas Perindo Capai 4,5 Persen

TANGERANG SELATAN - Sigma Populis Indonesia (SPI) memaparkan hasil survei terbaru terkait elektabilitas partai dan sekaligus pasangan calon presiden - wakil presiden, Jumat (26/01/24).

Dalam hasil surveinya, Sigma Populis menyebut jika Partai Perindo meraih elektabilitas sebesar 4,5 persen. Partai Perindo dikatakan sebagai satu-satunya partai baru yang menembus parlemen treshold.

"Menarik di sini bahwa Perindo, sebetulnya mungkin bisa dikatakan sebuah partai baru meskipun tidak terlalu baru. Perindo hasil survei kita memeroleh suara 4,5 persen," kata Direktur SPI, Ramlan Ashari, di Cafe Selasar, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan.

Capaian elektabilitas Perindo itu, kata Ramlan, bukan hal mengejutkan. Sebab, partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu sejak lama familiar di mata masyatakat karena banyak aktivitasnya yang terekspose melalui media.

"Ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan, karena sebetulnya mereka punya cukup media untuk bisa dipakai mensosialisasikan itu,' jelasnya.

Survei ini dilakukan pada periode 14 sampai 20 Januari 2023 dengan responden 1.200 orang yang terbagi pada 34 provinsi dengan klasifikasi gender, pendidikan, hingga pekerjaan.