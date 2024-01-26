Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT Sidoarjo, KPK Tangkap 10 Orang Terkait Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:20 WIB
OTT Sidoarjo, KPK Tangkap 10 Orang Terkait Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 10 orang.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jumat (26/1/2024)

Dari 10 orang tersebut, Ali menyebutkan terdapat beberapa aparatur sipil negara (ASN). "Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN," ujarnya.

Terkait perkara OTT tersebut, Ali menyebutkan terkait pengondisian pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.

"Ini tentu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181701/gubernur_riau-teSN_large.jpg
Manuver Gubernur Riau Perintahkan Bawahan Harus Tegak Lurus pada Satu 'Matahari'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181209/gubernur_riau-7UWn_large.jpg
Breaking News! Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181160/kpk-9vb0_large.jpg
OTT KPK di Riau, 10 Orang Termasuk Gubernur Abdul Wahid Dibawa ke Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181112/korupsi-6zXh_large.jpg
OTT di Riau, KPK: Ada 10 Orang yang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181101/kpk-hc45_large.jpg
OTT di Riau, KPK Tangkap Gubernur Abdul Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181091/kpk-jGei_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Riau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement