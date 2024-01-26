OTT Sidoarjo, KPK Tangkap 10 Orang Terkait Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 10 orang.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jumat (26/1/2024)

Dari 10 orang tersebut, Ali menyebutkan terdapat beberapa aparatur sipil negara (ASN). "Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN," ujarnya.

Terkait perkara OTT tersebut, Ali menyebutkan terkait pengondisian pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.

"Ini tentu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana," ucapnya.

(Arief Setyadi )