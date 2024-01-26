Ganjar ke Warga NTT: Gunakan Hati Nurani untuk Pilih Pemimpin, Jangan Takut Intimidasi

RUTENG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berpesan kepada masyarakat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengedepankan hati nurani dan moral dalam memilih calon pemimpin Republik Indonesia.

Ganjar menegaskan agar masyarakat tak gentar atau takut terhadap tekanan dan intimidasi untuk mendukung pihak tertentu.

“Saya punya pesan, saya punya pesan Bapak-Ibu, saya punya pesan. Ketika kemudian banyak sekali di antara kelompok masyarakat ditelpon, ditindas untuk diarahkan untuk memilih yang lain, apakah saudara mau ikut itu atau ikuti nuraninya?” kata Ganjar di Hajatan Rakyat di Stadion Golo Dukal, Ruteng, NTT, Jumat (26/1/2024).

“Gunakan hati nuraninya. Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ganjar menegaskan jika masyarakat Kabupaten Manggarai merupakan sebuah rakyat yang tidak akan takut akan intimidasi.

“Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian. itulah suara rakyat sejati yang kita harapkan di Manggarai ini, di NTT ini,” ucap Ganjar.