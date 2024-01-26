DPO Kasus Investasi Bodong Putra Wibowo Ditangkap Bareskrim!

JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri melakukan penjemputan terhadap tersangka kasus pencucian uang dan penipuan dengan modus investasi trading, Putra Wibowo alias PW di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Jum'at (26/1/2024) malam.

Penjemputan Putra Wibowo pun dibenarkan Kanit 1 Subbdit 3 Dittipideksus Bareskrim Polri, AKBP Sentot Kunto Wibowo.

"Saya AKBP Sentot Kunto Wibowo Kanit 1 subdit 3 Dittipideksus Bareskrim polri yang melakukan penjemputan DPO Putra Wibowo bersama Hubinter Polri sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta," kata Sentot Kunto Wibowo dari keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia hari ini.

Usai melakukan penjemputan, PW langsung digiring penyidik menuju Bareskrim Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.