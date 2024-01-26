3 Wilayah DKI Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Siang Nanti

JAKARTA - Sebanyak tiga wilayah di DKI Jakarta diperkirakan digyur hujan pada siang hari, Jumat (26/1/2024).

Berdasar keterangan dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ketiga wilayah itu adalah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sementara, pada siang dan malam hari ini, cuaca Jakarta diperkirakan berawan.

Hujan kembali mengguyur sejumlah wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada dini hari nanti.

Untuk suhu udara berada di kisaran 25 hingga 30 derajat celsius dengan kelembapan 80 sampai 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)