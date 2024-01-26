Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah dan Indekos di Depok Diduga dari Korsleting Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:16 WIB
Kebakaran Rumah dan Indekos di Depok Diduga dari Korsleting Listrik
Illustrasi (foto: dok freepik)
DEPOK - Sebuah rumah tinggal dan delapan pintu indekos di Gang Lengkeng RT 3 RW 1, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok di lahap si jago merah pada Kamis (25/1/2024) malam.

Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati menduga kebakaran dipicu akibat kegagalan instalasi listrik yang kemudian menyambar ke bangunan di sekitar.

"Kondisinya memang sudah kebakar dan diduga dari kegagalan instalasi listrik ini menyambar ke bangunan di sekitarnya. Jadi di belakang kanan kiri, itu ada satu dapur dari kos-kosan 8 pintu ya memang terkena terbakar," kata Tessy.

Tessy menyebut bahwa api baru dapat dipadamkan setelah hampir tiga jam berkobar.

"Ini sekarang pukul 22.00 WIB ya jadi memang benar-benar clear sekitar 3 jam," ucapnya.

Tessy memastikan tidak ada korban luka maupun meninggal dunia akibat insiden kebakaran tersebut.

"Korban luka nggak ada semua berhasil dievakuasi termasuk yang terbakar dapurnya itu 8 pintu penghuni kos-kosannya sudah diamankan semua sama pemiliknya," ujarnya.

