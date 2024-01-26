Caleg Perindo Michael Sianipar Ajak Warga Tingkatkan Ekonomi Keluarga

JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Perindo yang juga Caleg DPRD Provinsi Dapil 3 Jakarta, Michael Sianipar mengaku mengajak warga untuk meningkatkan ekonominya keluarga dengan membuka usaha ataupun dagang.

Hal tersebut ia sampaikan saat kegiatan bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk ratusan Kampung Bahari Ujung, Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (26/1/2024).

"Kita sudah mengumpulkan lebih 1.000 warga disini dari berbagai RT dan RW, dan mereka datang bergantian sejak Pukul 08.00 WIB kegiatannya," ujar Michael.

Pihaknya mengadakan kegiatan bazar murah untuk masyarakat agar bisa membantu perekonomian mereka, dan juga ada cek kesehatan..