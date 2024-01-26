Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Caleg Perindo Michael Sianipar Ajak Warga Tingkatkan Ekonomi Keluarga

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:23 WIB
Caleg Perindo Michael Sianipar Ajak Warga Tingkatkan Ekonomi Keluarga
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Perindo yang juga Caleg DPRD Provinsi Dapil 3 Jakarta, Michael Sianipar mengaku mengajak warga untuk meningkatkan ekonominya keluarga dengan membuka usaha ataupun dagang.

Hal tersebut ia sampaikan saat kegiatan bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk ratusan Kampung Bahari Ujung, Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (26/1/2024).

"Kita sudah mengumpulkan lebih 1.000 warga disini dari berbagai RT dan RW, dan mereka datang bergantian sejak Pukul 08.00 WIB kegiatannya," ujar Michael.

 BACA JUGA:

Pihaknya mengadakan kegiatan bazar murah untuk masyarakat agar bisa membantu perekonomian mereka, dan juga ada cek kesehatan..

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement