HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Truk Boks Penyebab Kecelakaan Beruntun di Puncak Ditetapkan Tersangka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:55 WIB
Sopir Truk Boks Penyebab Kecelakaan Beruntun di Puncak Ditetapkan Tersangka
Kecelakaan beruntun di Puncak. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Polisi menetapkan sopir truk boks penyebab kecelakaan beruntun di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sebagai tersangka. Pria berinisial B itu terbukti melakukan kelalaian menyebabkan kecelakaan.

"Sudah tersangka, ada faktor kelalaian," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Iptu Angga Nugraha dikonfirmasi, Jumat (26/1/2024).

 BACA JUGA:

Atas perbuatannya, B dijerat dengan Pasal 310 Ayat 2 Jo Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan ancaman hukuman paling lama penjara 1 tahun dan denda Rp2 juta.

Telusuri berita news lainnya
