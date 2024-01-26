Hujan Deras, Minibus Terbalik di Tol Bocimi, 2 Orang Terluka

BOGOR - Satu unit minibus Daihatsu Terios mengalami kecelakaan tunggal di Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) KM 51, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk Tol Bogor Outo Ring Road (BORR)-Bocimi, AKP Akhmad Jajuli mengatakan, kecelakaan itu terjadi pukul 17.30 WIB. Awalnya, minibus tersebut melaju dari arah Sukabumi menuju Jakarta di lajur 2.

"Di TKP cuaca hujan deras pandangan terbatas," kata Jajuli dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Diduga, pengemudi kurang konsentrasi bergerak terlalu ke kanan sehingga menabrak beton pembatas median. Tak sampai di situ, pengemudi yang terkejut oleng ke kiri dan banting setir ke kanan.

"Posisi akhir kendaraan terbalik miring roda kiri d iatas di antara lajur 1 dan lajur 2," ujarnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, dua orang perempuan yakni DJ (43) mengalami luka ringan dan WM (36) mengalami luka berat.

"Korban dibawa ke RSUD Ciawi," tutupnya.

