Terungkap Mayat Wanita Membusuk di Peti Kemas Tanjung Priok, Orang Hilang dari Papua Barat

JAKARTA - Identitas jasad wanita yang ditemukan busuk dalam peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok diduga berinisial HG berusia 50-60 tahun.

"Kami berhasil temukan identitas, atas nama HG kurang lebih usia 50-60 tahun," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Iptu I Gusti Ngurah Putu Khrisna, Jumat (26/1/2024).

Usut punya usut, korban adalah orang hilang di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Keluarga korban pun telah buat laporan orang hilang.

Polisi mengungkap sosok mayat perempuan yang ditemukan membusuk dalam peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Korban merupakan warga Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kemudian, setelah diselidiki sosok orang hilang itu cocok dengan jasad wanita yang didapati busuk dalam kontainer.

"Hasil penelusuran kami terhadap penjejakan kontainer tersebut, perjalannanya berada di wilayah Fakfak sebelum masuk ke Jakarta. Dari penyelidikan, ada seorang kelurga dari Fakfak melaporkan temuan soal anggota keluarga yang hilang. Kami telusuri, bandingkan foto, dokumen keluarga dengan mayat. Dari beberapa tanda, rambut, aksesoris gelang dan kulit, itu ada beberapa kemiripan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, jasad wanita dalam peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok buat geger. Pertama kali jasad ditemukan petugas yang melakukan muat barang ke dalam satu unit kontainer SPIL. Saat dibuka, tercium bau tak sedap dan ada sesosok jasad perempuan.

