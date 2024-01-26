Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Datangi Polda Metro, Hary Tanoe: Aiman Diperiksa sebagai Saksi tapi HP-nya Mau Disita

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |23:09 WIB
Datangi Polda Metro, Hary Tanoe: Aiman Diperiksa sebagai Saksi tapi HP-nya Mau Disita
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mendatangi Polda Metro Jaya (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono yang tengah menjalani pemeriksaan atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu.

Hary Tanoe menjelaskan, kehadirannya untuk mengetahui langsung pemeriksaan yang dilakukan terhadap Aiman. Sebab, pemeriksaan berlangsung sejak siang tadi belum juga rampung.

Selain itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa ponsel Aiman akan disita. Sehingga, pihaknya ingin mempertanyakan perihal alasan penyitaan tersebut.

"Makanya, saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya, Aiman dia dipanggil sebagai saksi tapi HP-nya mau disita," kata Hary Tanoesoedibjo, Junat (26/1/2024).

Halaman:
1 2
      
