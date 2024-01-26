Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasutri Penipu Aplikasi Kencan Online di Palmerah Ditangkap!

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |01:30 WIB
Pasutri Penipu Aplikasi Kencan Online di Palmerah Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Palmerah berhasil menangkap pelaku kasus penipuan dan penggelapan melalui aplikasi kencan online. Pelaku merupakan pasangan suami-istri (Pasutri) berinisial TM alias Shasa (26) dan FR (28).

Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial SH (37).

Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Sugiran menjelaskan, modus operandi pasangan ini dengan mencari korban melalui aplikasi kencan online seperti inisial "Bd," "Lh," dan "Bo."

TM alias Shasa (26) berperan sebagai wanita cantik di akun yang dioperasikan suaminya FR (28).

"Korbannya adalah laki-laki yang tertarik dengan akun tersebut, dipasang dengan foto wanita cantik untuk kemudian diajak berkencan," ujar Sugiran dalam keterangan resminya yang dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (26/1/2024).

Setelah korban dan istri pelaku bertemu di suatu tempat, pelaku TM menjalankan aksinya dengan meminjam motor milik korban dengan alasan tertentu. 

TM pun langsung membawa motor tersebut ke sebuah kos-kosan tempat tinggalnya di Kawasan Palmerah, Jakarta Barat kemudian diserahkan ke suaminya, FR.

"Pelaku melancarkan aksi kejahatan tersebut sudah banyak korbannya, dari pengakuannya terdapat sebanyak 17 orang yang menjadi korban namun yang terdata melaporkan kepolsek sebanyak 5 Laporan polisi," lanjut Sugiran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement