Pasutri Penipu Aplikasi Kencan Online di Palmerah Ditangkap!

JAKARTA - Polsek Palmerah berhasil menangkap pelaku kasus penipuan dan penggelapan melalui aplikasi kencan online. Pelaku merupakan pasangan suami-istri (Pasutri) berinisial TM alias Shasa (26) dan FR (28).

Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial SH (37).

Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Sugiran menjelaskan, modus operandi pasangan ini dengan mencari korban melalui aplikasi kencan online seperti inisial "Bd," "Lh," dan "Bo."

TM alias Shasa (26) berperan sebagai wanita cantik di akun yang dioperasikan suaminya FR (28).

"Korbannya adalah laki-laki yang tertarik dengan akun tersebut, dipasang dengan foto wanita cantik untuk kemudian diajak berkencan," ujar Sugiran dalam keterangan resminya yang dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (26/1/2024).

Setelah korban dan istri pelaku bertemu di suatu tempat, pelaku TM menjalankan aksinya dengan meminjam motor milik korban dengan alasan tertentu.

TM pun langsung membawa motor tersebut ke sebuah kos-kosan tempat tinggalnya di Kawasan Palmerah, Jakarta Barat kemudian diserahkan ke suaminya, FR.

"Pelaku melancarkan aksi kejahatan tersebut sudah banyak korbannya, dari pengakuannya terdapat sebanyak 17 orang yang menjadi korban namun yang terdata melaporkan kepolsek sebanyak 5 Laporan polisi," lanjut Sugiran.