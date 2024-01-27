Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Lautan Paling Mengerikan dan Penuh Misteri di Dunia, Banyak Memakan Korban

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |06:04 WIB
7 Lautan Paling Mengerikan dan Penuh Misteri di Dunia, Banyak Memakan Korban
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

LAUT menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki keindahan panorama menawan. Hingga kini, laut masih menyimpan misteri karena lebih dari 80 persen alam bawah laut belum dijelajahi manusia.

Tidak ada yang tahu apa yang mungkin ditemukan jika mereka ingin mencari lebih jauh ke dalam jurang kedalaman samudera. Mengutip Bestlifeonline, terdapat tujuh lautan yang dianggap paling mengerikan, berikut daftarnya:

1. Great Blue Hole, Dahab

Terbentuk pada akhir zaman es, lubang besar di tengah perairan Belize berwarna biru memiliki lebar 300 meter dan kedalaman hingga 124 meter.

Great blue hole terdiri dari formasi batu kapur yang selama bertahun-tahun telah berevolusi menjadi sebuah jurang yang terbentuk di dalam laut. Hanya penyelam ahli yang berani menyelami tempat ini. Di dalam airnya, penyelam akan menemukan stalaktit dan stalagmit dalam berbagai warna, serta banyak gua-gua dalam air.

 BACA JUGA:

2. Palung Mariana

Palung ini disebutkan memiliki kedalaman sekira 36.201 kaki dan memiliki tekanan air 1.000 kali lebih besar dari permukaan laut. Selain itu pemandangan di dalam palung tersebut juga terlihat seperti berada di luar planet dengan gambaran yang tidak ramah.

Tentunya dengan kondisi ekstrim seperti ini, terdapat beberapa penghuni laut yang bentuknya berbeda dengan hewan pada umumnya.

Beberapa jenis hewan laut dalam ini terlihat menyeramkan dan sulit untuk ditemui di tempat lain.

3. Segitiga Bermuda

Segitiga Bermuda merupakan sebuah tempat yang mengandung misteri besar, di mana banyak kapal yang hilang secara misterius. Tempat itu membentang di bagian barat Atlantik Utara antara Florida, Puerto Roco, dan Bermuda.

Dikenal dengan sebutan Segitiga Setan, menurut laporan The Sun tempat tersebut telah menelan lebih dari 1.000 jiwa dalam 100 tahun terakhir.

 BACA JUGA:

4. Segitiga Masalembo

Segitiga Masalembo merupakan segitiga bermuda versi Indonesia. Di daerah ini banyak terjadi kecelakaan pesawat dan kapal.

Beberapa di antaranya ialah kapal laut Senopati Nusantara, KM Sumber Awal, dan KM Teratai Prima, sementara untuk pesawatnya ada Adam Air yang jatuh pada 2007 silam. Segitiga Masalembo ada di antara Laut Jawa, Selat Makassar, dan perairan di sekitar Nusa Tenggara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112741/laut-GZup_large.jpg
Soal Penegakan Hukum di Laut, Wamenko Polkam: Bakamla Jadi Banci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/337/3103043/pagar_laut-ZhBm_large.jpg
Misteri Dalang Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Pesisir Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/18/2888023/ilmuwan-terseksi-di-dunia-berisiko-mati-karena-menyelam-sangat-dekat-dengan-hiu-pembunuh-jtLYyl4lK6.jpg
Ilmuwan Terseksi di Dunia Berisiko Mati karena Menyelam Sangat Dekat dengan Hiu Pembunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/510/2876219/ubur-ubur-serang-wisatawan-di-pantai-kawasan-gunungkidul-93iOjJo7U6.jpg
Ubur-Ubur Serang Wisatawan di Pantai Kawasan Gunungkidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/510/2857449/waspada-gelombang-laut-setinggi-6-meter-berpeluang-terjadi-di-selatan-diy-CG7Jn63L2Q.jpg
Waspada! Gelombang Laut Setinggi 6 Meter Berpeluang Terjadi di Selatan DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/18/2853053/kenapa-laut-hitam-disebut-laut-hitam-ini-penjelasannya-IqVJxneLsq.jpg
Kenapa Laut Hitam Disebut Laut Hitam? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement