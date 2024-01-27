7 Lautan Paling Mengerikan dan Penuh Misteri di Dunia, Banyak Memakan Korban

LAUT menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki keindahan panorama menawan. Hingga kini, laut masih menyimpan misteri karena lebih dari 80 persen alam bawah laut belum dijelajahi manusia.

Tidak ada yang tahu apa yang mungkin ditemukan jika mereka ingin mencari lebih jauh ke dalam jurang kedalaman samudera. Mengutip Bestlifeonline, terdapat tujuh lautan yang dianggap paling mengerikan, berikut daftarnya:

1. Great Blue Hole, Dahab

Terbentuk pada akhir zaman es, lubang besar di tengah perairan Belize berwarna biru memiliki lebar 300 meter dan kedalaman hingga 124 meter.

Great blue hole terdiri dari formasi batu kapur yang selama bertahun-tahun telah berevolusi menjadi sebuah jurang yang terbentuk di dalam laut. Hanya penyelam ahli yang berani menyelami tempat ini. Di dalam airnya, penyelam akan menemukan stalaktit dan stalagmit dalam berbagai warna, serta banyak gua-gua dalam air.

2. Palung Mariana

Palung ini disebutkan memiliki kedalaman sekira 36.201 kaki dan memiliki tekanan air 1.000 kali lebih besar dari permukaan laut. Selain itu pemandangan di dalam palung tersebut juga terlihat seperti berada di luar planet dengan gambaran yang tidak ramah.

Tentunya dengan kondisi ekstrim seperti ini, terdapat beberapa penghuni laut yang bentuknya berbeda dengan hewan pada umumnya.

Beberapa jenis hewan laut dalam ini terlihat menyeramkan dan sulit untuk ditemui di tempat lain.

3. Segitiga Bermuda

Segitiga Bermuda merupakan sebuah tempat yang mengandung misteri besar, di mana banyak kapal yang hilang secara misterius. Tempat itu membentang di bagian barat Atlantik Utara antara Florida, Puerto Roco, dan Bermuda.

Dikenal dengan sebutan Segitiga Setan, menurut laporan The Sun tempat tersebut telah menelan lebih dari 1.000 jiwa dalam 100 tahun terakhir.

4. Segitiga Masalembo

Segitiga Masalembo merupakan segitiga bermuda versi Indonesia. Di daerah ini banyak terjadi kecelakaan pesawat dan kapal.

Beberapa di antaranya ialah kapal laut Senopati Nusantara, KM Sumber Awal, dan KM Teratai Prima, sementara untuk pesawatnya ada Adam Air yang jatuh pada 2007 silam. Segitiga Masalembo ada di antara Laut Jawa, Selat Makassar, dan perairan di sekitar Nusa Tenggara.