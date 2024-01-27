Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Program Unggulan Ganjar-Mahfud Disukai Milenial dan Gen Z

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |14:52 WIB
JAKARTA - Jumlah pemilih generasi z milenial tercatat lebih dari 56%. Belum termasuk bonus demografi yang jika tidak terarah dan produktif maka bisa menjadi ancaman demografi.

Oleh karena itu, Anak muda hari ini harus tetap proaktif ambil bagian untuk kemajuan bangsa. Sebagaimana kepeloporan anak muda di masa awal pergerakan nasional melawan kolonialisme dan imperialisme.

Suara anak muda penting untuk membawa Indonesia bergerak cepat menuju bangsa yang unggul. Partisipasi anak muda dalam menentukan kepemimpinan nasional dan masa depan Indonesia adalah relevan.

Hal itu diutarakan Ketua Presidium Nasional Jangkar Baja, I Ketut Guna Artha alias Igat, saat menghadiri Ruang Diskusi Aspirasi bertajuk "Generasi Z Milenial Dalam Dialektika dan Dinamika Pemilu 2024" bertempat di Graha Harmonis, Studio Krapu, Tebet, Jakarta Selatan.

“Kolaborasi lintas generasi ini kami harapkan dapat meyakinkan pentingnya generasi z milenial berperan aktif dalam pilpres 2024 yang tinggal menyisakan beberapa hari menuju pencoblosan 14 Februari 2024," ujar Igat, yang juga Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud (TPN GM).

Igat melanjutkan, tanggal 14 Februari yang bertepatan dengan Hari Valentine atau hari kasih sayang menjadi momen anak muda untuk mengekspresikan kasih sayangnya kepada bangsa ini.

“Pertaruhan untuk kepentingan bangsa ini jauh lebih besar karena masa depan bangsa Indonesia ada ditangan anak muda. Jangan salah pilih, gunakan akan sehat, pasangan Ganjar Mahfud yang terbaik," tutup Igat.

Ketua Umum Krapu yang juga Dewan Pakar TPN GM, Danang Girindrawardana, menyoroti proses lahirnya kontestan capres cawapres yang dipaksakan melalui putusan MK.

"Kita ini sangat mengapresiasi anak muda masuk gelanggang politik, tapi prosesnya harus adil dan tidak menabrak aturan,”ujarnya.

“Maka untuk melawan ketidakadilan kita tak boleh diam. Oleh karena itu gerakan perlawanan demokrasi ini harus kita tunjukkan dengan memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 ini,"tutup Danang.

