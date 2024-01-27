Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Manik Marganamahendra Paparkan RUU DKJ Tak Merefleksikan Pembentukan Peraturan yang Baik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |15:13 WIB
Manik Marganamahendra Paparkan RUU DKJ Tak Merefleksikan Pembentukan Peraturan yang Baik
JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil VI Partai Perindo Nomor 2 Manik Marganamahendra angkat bicara terkait kontroversi Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Eks Ketua BEM UI tersebut menyayangkan proses penyusunan RUU DKJ, tidak merefleksikan pembentukan peraturan yang baik. “Di naskah akademiknya ditulis bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap sama dengan ketentuan di dalam Undang-Undang DKI, yaitu pemilihan langsung. Sementara di RUU Daerah Khusus Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden,” katanya.

“Naskah akademik memiliki fungsi penting sebagai landasan ilmiah suatu rancangan undang-undang. Ketentuan mengenai pemilihan gubernur RUU DKJ bertentangan dengan landasan ilmiahnya sendiri, menurut saya karena rancangan peraturan tersebut tidak dapat

dijustifikasi secara ilmiah,” jelasnya.

“Sayangnya rekam jejak RUU ini tidak lengkap, banyak proses seperti pembahasan Panitia Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum yang tidak ada dokumen hasil rapatnya. Sehingga masyarakat perubahan bertanya-tanya, perubahan mengenai Pemilihan Gubernur ini usulan dan tanggung jawab siapa,” jelasnya.

Manik juga memberikan pernyataan terkait kawasan aglomerasi yang menurutnya menyimpan potensi positif.

“Usulan kawasan aglomerasi berpotensi untuk menciptakan Jakarta yang lebih bersinergi dengan kawasan penunjangnya untuk urusan pembangunan. Integrasi dilakukan, salah satunya, melalui Rencana Induk Pembangunan kawasan aglomerasi.

"Hal tersebut tentu sangat potensial untuk menyelesaikan masalah seperti banjir, transportasi dan pencemaran udara. Sebagaimana kita tahu Jakarta dan kawasan sekitarnya saling mempengaruhi terkait isu tersebut,” ujar Manik.

Kendati demikian, Manik juga menilai ketentuan kawasan aglomerasi berpotensi menurunkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang sebenarnya saat ini pun sudah terasa dengan hadirnya Penerbitan Perpres RTRW Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sejak tahun 2007.

