HT: Kader Perindo Wajib Hukumnya Berjuang untuk Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyatakan kader-kader partainya wajib berjuang untuk rakyat.

Hal itu ia ungkapkan ketika menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Awalnya, HT mengatakan pentingnya Kesejahteraan masyarakat demi kemajuan bangsa. Agar tercapai, maka perlu anggota legislatif dan eksekutif yang mempunyai kepentingan untuk mensejahterakan bangsa.

Untuk itu, HT mengimbau kepada masyarakat setempat untuk memilih kader-kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu pada Pemilu nanti.

"Perjuangan Partai Perindo bagaimana dapat menempatkan kader-kadernya sebagai wakil rakyat dan mereka wajib hukumnya berjuang untuk rakyat," kata HT.

HT menegaskan, meski partainya belum lolos ambang batas parlemen, namun tak henti-hentinya menggelar program kerakyatan. Mulai dari Gerobak Perindo hingga bazar murah.

"Ini merupakan bentuk daripada manifestasi bahwa Partai Perindo itu peduli rakyat kecil, kita ingin Indonesia maju maka rakyat harus sejahtera," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)