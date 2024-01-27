Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT: Kader Perindo Wajib Hukumnya Berjuang untuk Rakyat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |15:25 WIB
HT: Kader Perindo Wajib Hukumnya Berjuang untuk Rakyat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyatakan kader-kader partainya wajib berjuang untuk rakyat.

Hal itu ia ungkapkan ketika menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Awalnya, HT mengatakan pentingnya Kesejahteraan masyarakat demi kemajuan bangsa. Agar tercapai, maka perlu anggota legislatif dan eksekutif yang mempunyai kepentingan untuk mensejahterakan bangsa.

Untuk itu, HT mengimbau kepada masyarakat setempat untuk memilih kader-kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu pada Pemilu nanti.

"Perjuangan Partai Perindo bagaimana dapat menempatkan kader-kadernya sebagai wakil rakyat dan mereka wajib hukumnya berjuang untuk rakyat," kata HT.

HT menegaskan, meski partainya belum lolos ambang batas parlemen, namun tak henti-hentinya menggelar program kerakyatan. Mulai dari Gerobak Perindo hingga bazar murah.

"Ini merupakan bentuk daripada manifestasi bahwa Partai Perindo itu peduli rakyat kecil, kita ingin Indonesia maju maka rakyat harus sejahtera," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement