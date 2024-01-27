Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bakamla RI Evakuasi Korban Kapal Terbalik di Muara Kalibaru Jakut

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |15:57 WIB
Bakamla RI Evakuasi Korban Kapal Terbalik di Muara Kalibaru Jakut
Tim Basarnas temukan korban tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA = Bakamla RI yang tergabung dalam Tim SAR gabungan, berhasil menemukan korban kecelakaan kapal terbalik di Muara Kalibaru, Cilincing Kodya, Jakarta Utara, Sabtu (27/1/2024).

Adapun informasi awal didapat dari keluarga korban melawati yang melaporkan pada Rabu (25/1) pukul 22.30 WIB kepada pos SAR Muara Kalibaru bahwa Wamu (60) hilang saat mencari ikan. Perahu yang digunakan terbalik akibat diterjang ombak besar.

Atas dasar laporan tersebut, Tim SAR gabungan langsung melaksanakan pencarian pada Jumat (26/1). Tim SAR menyisir area tempat kejadian namun hingga malam hari korban belum diketemukan. Oleh karena faktor cuaca dan kondisi gelap, pencarian dilanjutkan keesokan harinya.

Pagi tadi, tim SAR Gabungan kembali memulai pencarian korban dengan kembali menyisir area tempat kejadian. Setelah melakukan pencarian, Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban pada pukul 11.28 WIB.

Halaman:
1 2
      
