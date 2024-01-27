Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harlah ke-101 NU Digelar di Yogyakarta, Berikut Rangkaian Acara hingga Tamu Undangan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:16 WIB
Harlah ke-101 NU Digelar di Yogyakarta, Berikut Rangkaian Acara hingga Tamu Undangan
A
A
A

JAKARTA - Nahdlatul Ulama genap berusia 101 tahun pada Ahad (28/1/2024) dalam penanggalan Hijriah, tepatnya 16 Rajab 1445 H. Menyambut hari itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar sejumlah acara yang berpusat di Yogyakarta.

Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dibuka dengan istigasah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul, Yogyakarta pada Ahad (28/1/2024).

Istigasah ini akan dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidzah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.

"Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah SWT bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijiriyah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama," kata Syarif Munawi pada Sabtu (27/1/2024).

Berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini akan digelar di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
yogyakarta harlah nu NU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546//viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860//viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/470/3172491//mnc_tourism-1Ple_large.jpg
Apartemen Strategis dan Terjangkau di Jogja? NexCity Hadirkan Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170598//farida_faricha-Jju1_large.jpg
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement