HOME NEWS NASIONAL

Emang Boleh Ada Mie Goreng Secantik Itu? Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:59 WIB
Emang Boleh Ada Mie Goreng Secantik Itu? Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (27/1/2014), ada berita tentang mi goreng unik karena warnanya pink. Namanya mi goreng stroberi. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa mi tersebut diolah menggunakan stroberi, sehingga menghasilkan warna pink menyala.

Dalam penyajiannya, mi berpenampilan cantik ini dilengkapi dengan topping sayur sawi hijau dan telur ayam setengah matang. Mie Stroberi ini berada di Kawasan Jalan Umbul Permai, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Selain mi goreng stroberi, kedai tersebut juga menjual menu unik lainnya. Mulai dari Korean Milk Stroberi hingga Bunga Bombay Crispy, Dibanderol mulai Rp15 ribu, pengunjung sudah bisa menikmati aneka olahan menu stroberi, di kedai tersebut.

Selain informasi tadi, juga ada berita tentang sederet kekayaan Michael Jordan, pemilik 5 gelar MVP sepanjang tahun 1990-an. Dikutip dari Forbes, Jordan memiliki jumlah kekayaan sebesar 3 miliar USD atau setara dengan Rp 46,8 triliun.

Kekayaan Jordan juga didapat dari salah satu Apparel sepatu dunia yang menggunakan namanya dalam model sepatu. Bahkan sepatu tersebut berlogo Jordan ketika sedang melakukan dunk yang dinamakan Air Jordan///

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
