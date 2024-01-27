Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,6 Guncang Kuta Bali, Geteran Terasa hingga Lombok

edy gustan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:59 WIB
Gempa M5,6 Guncang Kuta Bali, Geteran Terasa hingga Lombok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MATARAM - Gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kuta Selatan, Bali pada pukul 16.33 Wita, Sabtu (27/1/2024).

Gempa berpusat di 391 km Barat Daya, Kuta Selatan, Bali dengan kedalaman 10 km. Dikutip dari laman BMKG menyebutkan Gempa tersebut terletak pada posisi 11.78 Lintang Selatan dan 113.35 Bujur Timur. Meski tidak berpotensi tsunami, gempa tersebut cukup mengejutkan masyarakat.

"Gempa, ini mobilnya goyang," ujar Ita yang karib disapa Umi Yumna di BTN Jafana Garden, Sesele, Lombok Barat.

Tidak ayal. Sejumlah anak-anak yang sedang bermain pun ikut lari saat gempa yang dirasakan di wilayah Lombok Barat itu. Belum ada keterangan resmi lanjutan dari BMKG terkait gempa bumi tersebut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bali
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290//gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182219//viral-wCYN_large.jpg
Waspada! Siklon Tropis Fung-Wong hingga Gelombang Atmosfer Picu Hujan Sepekan Kedepan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182218//gempa-MGms_large.jpg
BMKG Ungkap Fakta Mengejutkan, Tarakan Daerah Paling Rawan Gempa di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182166//jabodetabek_diprakirakan_hujan-xEdO_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660//hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement