Gempa M5,6 Guncang Kuta Bali, Geteran Terasa hingga Lombok

MATARAM - Gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kuta Selatan, Bali pada pukul 16.33 Wita, Sabtu (27/1/2024).

Gempa berpusat di 391 km Barat Daya, Kuta Selatan, Bali dengan kedalaman 10 km. Dikutip dari laman BMKG menyebutkan Gempa tersebut terletak pada posisi 11.78 Lintang Selatan dan 113.35 Bujur Timur. Meski tidak berpotensi tsunami, gempa tersebut cukup mengejutkan masyarakat.

"Gempa, ini mobilnya goyang," ujar Ita yang karib disapa Umi Yumna di BTN Jafana Garden, Sesele, Lombok Barat.

Tidak ayal. Sejumlah anak-anak yang sedang bermain pun ikut lari saat gempa yang dirasakan di wilayah Lombok Barat itu. Belum ada keterangan resmi lanjutan dari BMKG terkait gempa bumi tersebut.

(Awaludin)