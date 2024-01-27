Gempa M5,6 Guncang Kuta Selatan Bali, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Kuta Selatan, Bali pada Sabtu (27/1/2024) sore. BMKG memastikan gempa yang berpusat di laut itu tidak berpotensi tsunami.

"Mag:5.6, 27-Jan-24 16:33:17 WIB, Lok:11.78 LS,113.35 BT (391 km Barat Daya KUTASELATAN-BALI), Kedalaman:10 Km, tidak berpotensi tsunami," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut gempa juga turut dirasakan hingga Mataram dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan skala II-III MMI.

"Dirasakan (MMI) III Kuta, III Mataram , III Lombok Barat, II Denpasar, II Gianyar," jelasnya.

(Awaludin)