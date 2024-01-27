Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pasangan Ganjar-Mahfud Dinilai Pemimpin Paket Komplit di Pilpres 2024

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:09 WIB
Pasangan Ganjar-Mahfud Dinilai Pemimpin Paket Komplit di Pilpres 2024
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

BEKASI - Komunitas kreatif Peluru Tak Terkendali (PTT) menilai pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo - Mahfud MD merupakan pemimpin paket komplit. Sebab, keduanya merupakan pejabat yang kenyang akan pengalaman.

Demikian disampaikan penyanyi rap Samuel Alexander Pieter atau Young Lex yang merupakan salah satu inisiator komunitas Peluru Tak Terkendali saat bertemu langsung dengan masyarakat Desa Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

“Pak Ganjar-Mahfud itu orang yang tepat. Dalam artian (menurut) gua, mereka kenyang dengan praktek," kata Young Lex dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2024).

Pujian Young Lex tak cuma asumsi pribadi. Faktanya, kata Young Lex, Ganjar dan Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap sebagai pejabat negara.

Ia melihat Ganjar berpengalaman sebagai anggota DPR RI selama 10 tahun. Selain itu, Ganjar juga kenyang sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun atau dua periode.

"Pak Ganjar 10 tahun di legaliatif dan 10 tahun di eksekutif (gubernur)," ucap Lex.

Sejalan dengan Ganjar, Mahfud MD juga bukan orang baru di pemerintahan. Kapabilitas dan kualitas Mahfud sudah teruji karena pernah menduduki kursi sentral di institusi yudikatif Mahkamah Konstitusi dan berpengalaman di lembaga legislatif.

