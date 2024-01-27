Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ucapkan Selamat Harlah Ke-51 PPP, Ganjar: Mudah-mudahan Semakin Maju

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:26 WIB
Ucapkan Selamat Harlah Ke-51 PPP, Ganjar: Mudah-mudahan Semakin Maju
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ucapan dilayangkan Ganjar melalui video yang diputarkan di puncak Harlah ke-51 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024).

Dengan latar belakang persawahan dan berkaus putih dengan motif bertuliskan Sat Set, Ganjar menyampaikan doa dan harapan terhadap partai berlambang Kabah tersebut.

"Dari Cirebon kami mengucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan PPP makin maju, makin kokoh sebagai partai dan semakin memberikan pendidikan politik yang jauh lebik baik dan amar maruf nahi munkar," kata Ganjar.

Capres yang didukung Partai Perindo ini pun memuji pengurus PPP, salah satunya Plt Ketua Umum PPP Mardiono bersama Ketua Bappilu Sandiaga Uno yang gigih dan turun ke berbagai daerah untuk memenangkan paslon nomor urut 3.

Halaman:
1 2
      
Ganjar Pranowo Harlah PPP PPP
