HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Gelar Aksi 100 Seniman Melukis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:58 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Gelar Aksi 100 Seniman Melukis
A
A
A

JAKARTA - Para pelukis seni rupa berkumpul untuk Aksi 100 Seniman Melukis calon presiden Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD di Cipete Selatan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud Heru Dewanto mengungkapkan bahwa gerakan ini bermula dari pasangan Ganjar dan Mahfud yang menaruh perhatian besar pada dunia kesenian khususnya seni rupa.

"Jadi hari ini teman-teman perupa, seni rupa, itu mencoba menyampaikan apa yang mereka rasakan, situasi yang mereka rasakan hari ini dan harapan-harapan mereka kedepan," ungkap Heru bersama para juri independen, Sabtu (27/1/2024).

Adapun Heru bersama tim TPN Ganjar-Mahfud mencoba membuka ruang agar apa yang seniman rasakan dan apa yang mereka harapkan kedepan itu bisa dituangkan, dicurahkan dalam bentuk lukisan-lukisan.

"Lukisan-lukisan ini akan kita sampaikan ke mas Ganjar dan pak Mahfud, seperti inilah apa yang mereka rasakan hari ini dan harapan-harapan mereka kedepan," jelas Heru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
