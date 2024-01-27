Lewat Lukisan, Para Seniman Berharap Ganjar-Mahfud Jadi Pemimpin Masa Depan

JAKARTA - Para gabungan pelukis seni rupa berkumpul untuk menorehkan karyanya dengan harapan pemimpin masa depan seperti calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD.

Kegiatan tersebut bertajuk Aksi 100 Seniman Melukis Capres Ganjar Pranowo yang diadakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Cipete Selatan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Salah satu seniman bernama Teddy dengan lukisan Ganjar-Mahfud ditambah latar bendera merah putih dan peta Indonesia memberi harapan tersendiri.

"Saya punya harapan kepada kedua beliau ini sebagai pemimpin di masa depan tentunya untuk Indonesia kedepan," kata Teddy saat ditemui MNC Portal, Sabtu (27/1/2024).

Dengan lukisan yang berisi bendera merah putih hingga ornamen unik, Teddy mengaku kagum dengan Prof Mahfud sebagai pemimpin yang menegakkan hukum.