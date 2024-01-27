Ganjar Pranowo Kunjungan Kediaman Emil Salim di Patra Kuningan

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024). Kunjungan itu, di sela-sela waktu Ganjar berkampanye.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar tiba di rumah Emil sekitar pukul 19.10 WIB. Terlihat pria berambut putih itu mengenakan kemeja berwarna hitam.

Nampak setibanya di lokasi, Ganjar langsung masuk ke dalam kediaman Emil Salim. Sebelum masuk, dirinya sempat melambaikan tangan kepada awak media yang telah menunggu kehadirannya.

Sebagai informasi, pada pagi hari ini Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengawali aktivitas kampanye politik dengan mengunjungi Sawah Ganjar-Mahfud di Lodji Londo, Jalan Kaprawiran Nomor 98, Sidorejo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Selesai dari Sawah Ganjar-Mahfud, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu, langsung bertolak menuju Kota Cirebon, Jawa Barat, untuk menghadiri Hajatan Rakyat Cirebon di Stadion Bima, Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.