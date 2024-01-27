Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Muhammadiyah Harap Pejabat Negara Berikan Teladan yang Baik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |19:53 WIB
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Muhammadiyah Harap Pejabat Negara Berikan Teladan yang Baik
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali membuat kontroversi melalui pernyataannya tanggal 24 Januari 2024 Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden dan menteri boleh kampanye, boleh berpihak.

Secara lengkap, Presiden menyatakan: "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh lho memihak," Pernyataan ini langsung menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Meskipun pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa kampanye dimaksud tidak menggunakan fasilitas negara.

Menanggapi hal itu, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak.

Muhammadiyah juga meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181782//soeharto-y5CG_large.jpg
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463//muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178364//menteri_pendidikan_dasar_dan_menengah_abdul_muti-wnGx_large.jpg
2 Kader Masuk 10 Menteri Berkinerja Terbaik, Ini Tanggapan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/614/3172833//puasa-16tw_large.jpg
Kapan Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/330/3172689//ilustrasi-0MgS_large.jpg
Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026 Akan Dimulai? Ini Jadwal lengkap versi Muhammadiyah dan NU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement