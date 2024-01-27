Aiman Diperiksa dan Ponsel Disita, Ganjar: Ini Bentuk Kriminalisasi, Polisi Tidak Fair!

CIREBON - Jurnalis senior yang kini berada di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono diperiksa polisi. Ia diperiksa terkait dugaan penyebaran berita bohong tentang ketidaknetralan aparat kepolisian.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyesalkan peristiwa itu. Ia menilai pemeriksaan dan penyitaan ponsel Aiman adalah bentuk kriminalisasi dan menunjukkan tidak fair-nya kepolisian terhadap kasus ini.

"Muncul kabar tidak mengenakkan, Aiman Witjaksono waktu itu dia jurnalis dan mendapat informasi dari publik untuk disampaikan. Tadi malam dia diperksa sampai tengah malam dan ponselnya disita. Ini bentuk kriminalisasi, polisi tidak fair soal ini," ucap Ganjar usai menghadiri acara Hajatan Rakyat di Stadion Bima Cirebon, Sabtu (27/1/2024).

Ganjar menegaskan akan mendampingi Aiman. Ia akan menyampaikan kepada polisi agar fair dalam menjaga demokrasi.

"Jangan sampai cerita lain bisa terjadi. Kemarin, kasus Palti Hutabarat soal di Batubara juga terjadi. Jangan sampai kekuasaan ditunjukkan dengan semena-mena seperti ini agar masyarakat yang punya hak dan kebebasan tidak takut," tandasnya.

Ganjar tegas menyebut bahwa pemeriksaan Aiman adalah bentuk kriminalisasi. Sebab saat menyampaikan informasi, ia masih berstatus sebagai jurnalis, karena belum resmi menjadi anggota TPN.