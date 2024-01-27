Optimistis Caleg Perindo: DKI Jakarta 10 Kursi, DPR RI 3 Kursi

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 dari Partai Perindo, Ramdan Alamsyah optimis partainya Pemilu tahun ini akan tembus ambang batas parlemen.

Pasalnya, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sudah dikenal masyarakat melalui beragam kegiatan kemasyarakatannya.

"Optimis saya sebagai caleg DPRD Perindo DKI Jakarta menyumbangkan minimal 10 kursi untuk DKI Jakarta dan tiga kursi untuk DPR RI di Senayan," kata Ramdan saat bazar murah dan cek kesehatan gratis Partai Perindo di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Ramdan menjelaskan, semakin banyak kader Partai Perindo yang duduk sebagai anggota dewan maka program partai akan semakin mudah diciptakan. Salah satunya program Pengembangan UMKM.

"Salah satu program perjuangan Partai Perindo adalah bagaimana di 2024 nanti Partai Perindo akan memperjuangkan anggaran Rp1 triliun untuk pengembangan UMKM di DKI," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)